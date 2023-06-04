وزير السكك الحديدية الهندي: عطل فني تسبب في حادث قطارات أوديشا

قال وزير السكك الحديدية في الهند أشويني فايشناو، اليوم الأحد، إن السبب وراء حادث تصادم القطارات الكارثي في ​​ولاية "أوديشا"؛ والذي تسبب في مقتل 288 شخصا وإصابة أكثر من 1000 آخرين، حدوث عطل فني.

وأضاف الوزير الهندي - حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن السبب الجذري وراء حادث القطارات مرتبط بشكل مباشر بنظامي الإشارة والتشابك الإلكتروني.. موضحا أن نظام التشابك الإلكتروني الذي يعمل كآلية أمان لمنع الاصطدامات وتضارب الحركة بين القطارات تعرض لخلل؛ أدى في النهاية إلى وقوع الحادث المأساوي.

ويعتبر هذا الحادث من أسوأ حوادث السكك الحديدية في الهند منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد أعرب في وقت سابق عن حزنه البالغ إزاء سقوط ضحايا جراء الحادث، كما أمر بصرف تعويضات مالية للضحايا.

وأعلنت السلطات الهندية حالة الحداد الوطني على أرواح الضحايا.. ونشرت القوات الجوية الهندية طائرات هليكوبتر من طراز "إم أي 17" للمساعدة في إجلاء الضحايا والمصابين، وذلك بالتنسيق مع الإدارة المدنية والسكك الحديدية.