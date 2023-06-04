 مدبولي يصدر قرارا بإنشاء وحدة تختص باقتراح السياسات والقوانين المناسبة لنمو الشركات الناشئة - بوابة الشروق
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مدبولي يصدر قرارا بإنشاء وحدة تختص باقتراح السياسات والقوانين المناسبة لنمو الشركات الناشئة

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

نشر في: الأحد 4 يونيو 2023 - 5:36 م | آخر تحديث: الأحد 4 يونيو 2023 - 5:36 م

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بإنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء، تختص باقتراح السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات الناشئة في مصر.

ونص القرار على أن تكون الوحدة برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضوية ممثلين عن كل من رئاسة مجلس الوزراء، ووزارات: التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة، والبنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما نص القرار على أنه للوحدة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها، وأن تعد الوحدة الدائمة تقريراً دورياً كل ثلاثة أشهر بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يعرضها رئيسها على رئيس مجلس الوزراء، تمهيداً لاتخاذ ما يلزم بشأنه، على أن تقدم أول تقرير لها خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار.


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