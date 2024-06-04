مقرر الاستثمار بالحوار الوطني،: الحكومة المستقيلة وضعت البنية الحقيقة لانطلاق الجمهورية الجديدة

أشاد النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن حزب الوفد ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بأداء الحكومة المستقيلة، قائلا: «هذه الحكومة تقبلت التكليف الرئاسي في ظروف صعبة، بعد كورونا وأزمات عالمية طاحنة، ولم نر ندرة في المنتجات مثل دول عالمية كبيرة، واستطاعت أن تحقق الاستقرار الاقتصادي رغم غلاء الأسعار».

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الإثنين، أن الدولة استطاعت أن تحقق إنجازات في مجالات مختلفة مثل زيادة عدد الموانئ من 3 إلى 13، وبناء العديد من الطرق والكباري الضخمة، وخلق خريطة استثمارية.

وتابع: «كان هناك تطورا كبيرا جدا تم على أداء هذه الحكومة التي وضعت بشكل مباشر البنية الحقيقة لانطلاق الجمهورية الجديدة».

وأضاف أن حزب الوفد يطالب الحكومة الجديدة؛ بضرورة التركيز على القضاء على مشكلة غلاء الأسعار، والتي هي مرهونة بتعزيز الصناعة والإنتاج.

وانتقد ضعف أداء ملف السياحة، مطالبا بجعله على رأس أولويات الحكومة الجديدة، لا سيما بعد الاستثمارات الضخمة التي تمت في البنية التحتية والسياحة، معقبا: «ملف السياحة لم يؤت ثماره حتى اللحظة بعد البنية التحتية والطرق والمواصلات التي أصبحت موجودة، والمتاحف العملاقة التي صرف عليها مليارات الجنيهات».

وشدد أن الحكومة الجديدة يجب أن تكون «حكومة الحصاد السريع»، داعيا إلى ضرورة التركيز على جلب المزيد من الاستثمارات الخارجية من خلال تكرار تجارب رأس الحكمة، قائلا: «عايزين رأس الحكمة 2 و 3، هذه الصفقات التي تجلب الخير على مصر».