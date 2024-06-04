فورد أوروبا تبدأ إنتاج أول سيارة كهربائية في مصنعها بمدينة كولونيا الألمانية

تبدأ شركة فورد أوروبا التابعة لشركة فورد موتور كورب الأمريكية لصناعة السيارات اليوم الثلاثاء إنتاج سيارة كهربائية في مصنعها العملاق بمدينة كولونيا غرب ألمانيا.

وكان من المقرر بدء الإنتاج في سبتمبر الماضي لكنه تأجل بسبب تغيير معايير بطاريات السيارات الكهربائية التي تستخدمها فورد.

يذكر أن فورد تقوم بتجميع السيارات في كولونيا منذ عام 1930 وأنتجت سيارتها المدجمة الكلاسيكية فورد فيستا التي توقف إنتاجها في العام الماضي لبدء تجهيز المصنع لإنتاج السيارة الكهربائية.

واستثمرت فورد حوالي ملياري يورو (2ر2 مليار دولار) في مصنع كولونيا لتجهيزه لإنتاج السيارات الكهربائية. وتستهدف إنتاج 250 ألف سيارة كهربائية في هذا المصنع، منها سيارة مدمجة من فئة السيارات متعددة الاستخدام ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في).

وتقوم فورد بالتحول ببطء نحو السيارات الكهربائية، لكنها تأمل في تحقيق مبيعات كبيرة من سيارتها الجديدة رغم تباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية بشكل عام خلال الفترة الأخيرة.