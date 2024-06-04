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الدماطي يكشف موقف الأهلي من رحيل أوجستي

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 4 يونيو 2024 - 11:15 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 4 يونيو 2024 - 11:15 ص

أكد محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عدم نية إدارة القلعة الحمراء في إلغاء أي لعبة من ألعاب الصالات خلال الفترة المقبلة.

قال محمد الدماطي، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»،  إن الأهلي لم يفكر في إلغاء أي لعبة من ألعاب الصالات، و لا يوجد نية لرحيل أوجستي عن تدريب فريق السلة بالأهلي، لكن ديفيد ديفيز رحل عن تدريب فريق اليد بعدما تلقى عرضا من رومانيا".

أضاف:" العامري فاروق كان لديه شغف في كل ما يتعلق بالنادي الأهلي، وكل ما تردد عن سحب ملف ألعاب الصالات من العامري فاروق غير صحيح، مشيرا إلى أنه لا يوجد في الأهلي عضو مجلس إدارة يتولى مسئولية ملف معين وإنما تحدث تكليفات داخلية.

وأتم قائلا:" الصعب الوصول لمرحلة مخاطبة الزمالك لضم أحد اللاعبين أو العكس وهذا الأمر ليس دليلا على علاقة الناديين الجيدة".


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