ارتفاع ضحايا قصف الاحتلال خيمة نازحين غرب خان يونس إلى 18 شهيدا

استشهد 18 فلسطينيًا، بينهم أطفال، وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، بعد قصف مسيرة للاحتلال خيمة داخل مدرسة تؤوي نازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلًا عن مصادر طبية، بوصول 18 شهيدا بينهم أطفال ونساء، وعدد من المصابين إثر قصف للاحتلال على خيمة تؤوي نازحين.

وأشار إلى أن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت خيمة داخل مدرسة الحناوي، حيث تؤوي آلاف العائلات النازحة.

في السياق، أطلقت دبابات الاحتلال النيران تجاه منازل المواطنين في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما قصف الاحتلال المناطق الشمالية الشرقية لمدينة غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 54,510 مواطنين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 124,901 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.