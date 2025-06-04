مينجز مدافع إنجلترا يمدد تعاقده مع أستون فيلا

قام تايرون مينجز مدافع منتخب إنجلترا بتمديد عقده مع نادي أستون فيلا الإنجليزي.

شارك المدافع الإنجليزي الدولي البالغ من العمر 32 عاما مع أستون فيلا في أكثر من 180 مباراة منذ انضمامه للفريق قادما من بورنموث عام 2019.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن مينجز غاب عن لأكثر من عام بسبب إصابة في الركبة تعرض لها في بداية موسم 2023 / 2024، لكنه عاد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وشارك في 22 مباراة في جميع المسابقات.

وقال مينجز في تصريحات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لأستون فيلا "عشت رحلة رائعة خلال فترة تواجدي في النادي".

أضاف "كل لاعب يوقع مع هذا النادي على أمل أن يساهم بشكل إيجابي في تحقيق إنجاز ما، وإيماني بقدرتنا على تحقيق إنجاز مميز أصبح أقوى من أي وقت مضى".

واصل "أشكر جماهير الفريق والمدرب والجهاز الفني وزملائي اللاعبين على الدعم المتواصل داخل الملعب وخارجه، وذلك خلال واحدة من أصعب فترات مسيرتي".

وأتم المدافع الإنجليزي "أنا متأكد أن الموسم المقبل سيكون الأفضل لنا في الفترة الأخيرة".

من جانبه قال مونشي مدير عمليات كرة القدم في النادي الإنجليزي "سعداء للغاية بتمديد تايرون عقده معنا، ويسعدنا أنه سيواصل أن يكون جزء من رحلتنا".