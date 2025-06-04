الحوثيون يستهدفون مطار اللُّدِ بمسيرتين من نوع يافا

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أعلن العميد يحيى سريع المتحدث باسم القوات المسلحة اليمينة-التابعة لجماعة الحوثي في اليمن- اليوم الأربعاء استهداف مطارَ اللُّدِ في يافا بمسيرتين من نوع يافا.

وقال سريع في بيان ورد على منصة تليجرام "نفذَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً استهدفتْ مطارَ اللُّدِ في منطقةِ يافا المحتلةِ وذلك بطائرتينِ مسيرتينِ نوعِ يافا، وقد حققَتِ العمليةُ هدفَهُا بنجاحٍ بفضلِ اللهِ".

وأوضح سريع في بيانه أن ذلك الهجوم يأتي "انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه، ورفضاً لجريمةِ الإبادةِ الجماعيةِ التي يقترفُها العدوُّ الصهيونيُّ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزة".

وأكد أن العمليات سوف تستمرُّ "ضدَّ العدوِّ الصهيونيِّ المجرمِ حتى وقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها".