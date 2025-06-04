يواصل وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، متابعته الدقيقة والمستمرة للاستعدادات النهائية لتصعيد حجاج السياحة إلى مشعر عرفات، الركن الأعظم في مناسك الحج، بالتنسيق مع بعثة الحج السياحي الرسمية، وذلك لضمان تصعيد آمن ومنظم لحجاج السياحة المصريين.

ويتلقى الوزير تقارير لحظية على مدار الساعة من سامية سامي، مساعد الوزير لشئون الشركات ورئيسة بعثة الحج السياحي، حول سير الاستعدادات، في إطار حرص الدولة على توفير أقصى درجات الرعاية والخدمة لحجاج بيت الله الحرام.

وشدد فتحي على أهمية التنسيق الكامل مع البعثة الرسمية للحج برئاسة اللواء أشرف عبد المعطي، مساعد وزير الداخلية، وكذلك مع الجهات السعودية المعنية، لضمان انسيابية حركة الحجاج وتفادي أية معوقات خلال التصعيد.

وأكد الوزير أن عدد حجاج السياحة هذا العام يبلغ 40,672 حاجًا، موضحًا أن سلامتهم وراحتهم تمثل أولوية قصوى لدى الوزارة، وموجهًا بضرورة التواجد الميداني للجان البعثة الرسمية داخل المخيمات، والتأكد من التزام شركات السياحة بتنفيذ البرامج المتفق عليها مع الحجاج وتقديم كل الخدمات المتعاقد عليها.

وأشاد فتحي بمستوى التنظيم العام حتى الآن، لا سيما فيما يخص تجهيز الحافلات والمخيمات، مؤكدًا أن الوزارة لن تدخر جهدًا في سبيل توفير تجربة حج متميزة وآمنة تعكس كفاءة منظومة الحج السياحي المصري.

ومن المقرر أن يتم اليوم تصعيد جميع حجاج السياحة إلى عرفات للمبيت في المخيمات المخصصة، استعدادًا للوقوف على صعيد عرفات غدًا، في ذروة مناسك الحج.