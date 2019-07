هنأ الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، الشعب الأمريكي، بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال.

وكتب «أوباما»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس، «عيد استقلال سعيد على الجميع، هذا دائمًا يوم رائع في عائلة أوباما»، مشيرًا إلى أنه فرص للاحتفال بأمريكا وفي نفس الوقت عيد ميلاد ابنته ماليا.

وأضاف «أتمنى أن نتمكن جميعًا من قضاء بعض الوقت مع الأصدقاء والعائلة».

وتحتفل الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، بذكرى عيد الاستقلال، والذي تحييه في الرابع من يوليو كل عام.





Happy Fourth of July, everybody! This is always a great day in the Obama family: a chance to celebrate America—and Malia’s birthday, too. Hope all of you are able to get some time with friends, family, and fireworks. pic.twitter.com/Gn9kVCCnuf