56% من الألمان: وزيرة الدفاع لن تكون رئيسة جيدة للمفوضية الأوروبية

كشف استطلاع حديث للرأي أن أغلب المواطنين الألمان الذين يحق لهم الانتخاب لا يعتقدون أن وزيرة دفاع بلادهم أورزولا فون دير لاين ستكون رئيسة جيدة للمفوضية الأوروبية.

وجاء في استطلاع "دويتشلاندسترند" (اتجاه ألمانيا) الذي أجرته القناة الأولى الألمانية (إيه أر دي)، أن 56% ممن شملهم الاستطلاع يرون أن فون دير لاين لا يمكن أن تكون شخصية جيدة للمنصب.

وفي المقابل، ذكر 33 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع أن وزيرة الدفاع الاتحادية المنتمية لحزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، ستكون مناسبة على نحو جيد لرئاسة المفوضية.

يذكر أنه تم ترشيح اسم فون دير لاين للمنصب خلال قمة أوروبي أول أمس الثلاثاء. ويتعين موافقة البرلمان الأوروبي على الترشيح، إلا أن نجاحها ليس مؤكدا هناك.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء هذا الاستطلاع في ألمانيا أمس الأربعاء الموافق 3 يوليو الجاري بتكليف من برنامج "تاجس تيمن" الذي تبثه القناة الأولى الألمانية، وشمل 789 شخصا ممن يحق لهم الانتخاب في ألمانيا.