حركة تنقلات بين رؤساء قرى مراكز الواسطى وإهناسيا وسمسطا وببا

أصدر المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، 3 قرارات تضمنت إجراء حركة تنقلات داخلية للمجالس القروية بمراكز: (الواسطى، وإهناسيا، وسمسطا، وببا) وتعيين نائب لرئيس مدينة إهناسيا.

تضمنت القرارات نقل "ياسر سيد محمد إبراهيم "رئيس قرية ميدوم للعمل رئيسا لقرية انفسط ، ونقل "مصطفى حسن حامد" رئيس قرية الميمون للعمل رئيساً لقرية ميدوم، ونقل "شريف ياسين سيد" رئيس قرية انفسط للعمل رئيسا لقرية الميمون، ونقل "ناجح محمد عبد الوهاب" القائم بعمل رئيس قرية اطواب للقيام بعمل رئيس قرية أبوصير، ونقل "خالد جمال حامد" القائم بعمل رئيس قرية أبوصير قائم بعمل رئيس قرية قمن العروس، وتكليف "على أحمد سعد" مدير شؤون العاملين بالوحدة المحلية بالواسطى، للقيام بتسيير أعمال الوحدة المحلية لقرية أطواب، ونقل "أحمد رجب سيد" رئيس قرية قمن العروس للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى.

وفي إهناسيا: تم تكليف "أحمد عبد الصمدعلى"مدير المركز التكنولوجي للقيام بعمل رئيس قرية النويرة، وتكليف "علاء على الصغير عبده" رئيس قرية النويرة للعمل "نائبا" لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، كما شملت القرارات تكليف "أشرف إبراهيم طه" سكرتير قرية هلية مركز ببا، للقيام بعمل رئيس قرية دشطوط مركز سمسطا.

وأصدر المحافظ توجيهاته لرؤساء القرى بالاعتماد على المتابعة الميدانية في أسلوب العمل، والتلاحم مع المواطنين والتعرف على مطالبهم والسعي لحل مشاكلهم، موجهًا بضرورة العمل خارج الصندوق والبحث عن حلول غير تقليدية للمشكلات.