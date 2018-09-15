كلوب يكشف أسباب ثقته في عدم رحيل صلاح عن ليفربول

أوضح الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، أسباب ثقته في بقاء صلاح وماني نجما الريدز، وعدم رحيلهما على الرغم من كثرة الانباء التي تربط انتقال اللاعبين لريال مدريد أو برشلونة.

ويرى كلوب أن ما يبقي الثنائي في قلعة أنفيلد ليس فقط تتويج ليفربول بالألقاب الكبرى خلال الفترة الماضية، وإنما لوجود تحدي أكبر من ذلك وهو تحقيق سلسلة من النجاحات جديدة داخل أنفيلد.

ونقلت صحيفة «ميرور» البريطانية، ما قاله كلوب عن الأسباب التي تبقي على وجود صلاح وماني مع الفريق الفترة المقبلة، حيث قال:" أخبرني عن تحد أفضل من النجاح مع ليفربول؟".

وأضاف:" هناك الكثير من الأندية الكبيرة، ولكن إذا ذهبت لريال مدريد أو برشلونة ربما تفوز بالدوري 6 أو 7 مرات في 15 عامًا".

وأشار:" لقد فاز بايرن ميونيخ بالدوري في ألمانيا 9 مرات وكذلك الحال مع يوفنتوس أيضًا، هذه إنجازات عظيمة، ولكن المثير حقًا هو صنع تأثير هنا في ليفربول".

وأكد:" لقد فعلنا كل شئ لنكون نادي مثير ونصنع قصة ممتعة يرغب الجميع في أن يكونوا جزءًا منها".

وأتم:" الخطة هى أن ينظر اللاعبون للخلف ويقولون إن أحد أهم الأيام في حياتهم هو اليوم الذي انضموا فيه إلى ليفربول".

يذكر أن ثنائي الريدز صلاح وماني في مطاردة مثيرة لجائزة الحذاء الذهبي في البريميرليج الموسم الحالي برصيد 17، 15 هدف، ويبتعد صلاح عن فاردي المتصدر بفارق هدفين.