القوات الحكومية اليمنية تعلن إسقاط طائرة حوثية بدون طيار في مأرب

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أعلن الجيش اليمني الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي اليوم السبت أن قواته أسقطت طائرة بدون طيار تابعة لجماعة أنصار الله الحوثية في محافظة مأرب بشرق البلاد.

وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية الموالية لهادي في بيان صحفي اليوم، بأنه تم إسقاط الطائرة المسيرة في مديرية صرواح غربي مأرب.

وأضاف أن الطائرة أرسلها الحوثيون لاستطلاع مواقع الجيش، من دون التطرق لمزيد من المعلومات.

ويعلن الجيش اليمني بشكل متكرر إسقاط طائرات حوثية بدون طيار في عدة مناطق بأنحاء البلاد.

وأعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية أمس الجمعة، أنه أسقط أربع طائرات حوثية مسيرة أطلقت من اليمن باتجاه أراضي المملكة.