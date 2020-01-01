تبدأ أول أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 2019-2020، بجامعة الأزهر، اليوم السبت، وسط إجراءات مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الجامعة في بيان، أن الكليات أنهت استعداداتها للامتحانات، حيث وفرت كل أدوات التعقيم لاستقبال الطلاب والطالبات، ومن المقرر أن يتم استقبال الطلاب على البوابات قبل الدخول في طوابير منتظمة يراعى فيها التباعد بين الطلاب ووجود مسافة بين كل طالب وزميله، كما سيتم قياس درجة حرارة كل منهم، للكشف عن وجود أي أعراض قد تظهر على الطلاب.

كانت جامعة الأزهر، قررت أن يتم عزل أي طالب في لجنة خاصة تظهر عليه ارتفاع درجة الحرارة ولو بشكل طفيف، وإذا تبين وجود أعراض على أي طالب سيتم توجيهه فورا إلى المكان المخصص للعزل في الجامعة والكائن في مبنى أبو بكر الصديق بالمدينة الجامعية للطلاب.

وأوضحت الجامعة، أنه سيتم بدء الامتحانات بمادة القرآن الكريم، على أن تنتهى هذه الامتحانات فى يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020، ويترك لكل كلية الإعلان عن الجدول في ضوء البداية والنهاية بمايتناسب وطبيعة الكلية.