أعلن الفنان حسام حسني، منذ قليل، وفاة نجم التسعينات الفنان علاء عبد الخالق، وذلك بعد صراع مع المرض، دام لفترة طويلة.

وكتب حسام حسني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»: "علاءعبد الخالق في ذمة الله ادعوا له بالرحمة إن لله وإنا إليه راجعون».

وفي التقرير التالي نرصد محطات بارزة في حياة النجم الراحل:

- ولد علاء عبد الخالق في 23 فبراير 1964.

- درس الموسيقى في معهد الموسيقى العربية وتخصص في العزف على الناي.

البداية الفنية وفرقة الأصدقاء

بدأت معرفة الجمهور بعلاء عبدالخالق بعد ظهوره في فرقة الأصدقاء، والتي قدمت وقتها أغاني منها" مطلوب موظف"، لكن للإيقاف أكثر من مرة لأسباب قيل إنها سياسية، اتهمت وقتها الرقابة عمار وأولاده بأنهم يغنون موضوعات سياسية محرضة.

طموحات وأحلام

لم يكن طموح عبدالخالق الإنضمام لفرقة الأصدقاء، فقد حكي عن بداياته قائلًا: كنت أحلم بالإنضمام لفرقة المصريين، حضرت لهم حفلات كثيرة، وكنت مولعاً بمحمد نوح، ولكن الفرصة لم تكن متاحة في المصريين ووقتها أعلن عمار الشريعي عن تأسيس فرقة الأصدقاء، كنت قد تقدمت أنا ومني عبدالغني التي كانت في نفس دفعتي وحنان في دفعة أصغر منا، سمع الشريعي أصواتنا وأعجب بها وانضممنا للفرقة.

لقب ديك البرابر

أطلق عمار علي علاء وقتها لقب "ديك البرابر" لأنه الشاب الوحيد في الفرقة، ولكن ديك البرابر كان آخر الركب في العربة الأخيرة من قطار النجومية، حيث انطلقت مني وحنان لشركة سونار التي قدمت كل منهما كنجمة منفردة، وذهب علاء بحثًا عن دورة في قائمة الأصوات الجديدة التي قدمتها الشركة فقالوا له:" ملكش مكان علي الخريطة".

أهم أعماله

ترك الفنان الراحل العديد من الألبومات والأغاني: "وياكي"، "طيارة ورق"، "يحبك باستمرار"، "داري"، "الحب بحر"، وغيرها.