 الوكالة الفلسطينية: استشهاد شاب تعرض لإطلاق نار في تل أبيب - بوابة الشروق
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الوكالة الفلسطينية: استشهاد شاب تعرض لإطلاق نار في تل أبيب

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 4 يوليه 2023 - 3:21 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 يوليه 2023 - 3:21 م
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، باستشهاد شاب إثر تعرضه لإطلاق نار في تل أبيب ظهر اليوم الثلاثاء.

وبحسب الوكالة، زعمت مصادر إسرائيلية، أن 7 إسرائيليين أصيبوا بجروح بينها خطيرة، إثر عملية دعس نفذها شاب فلسطيني يبلغ من العمر 23 عاما.

وجاء في التفاصيل الأولية، أن مركبة انحرفت عن مسارها، ودهست عددا من الأشخاص الذين تواجدوا عند محطة للحافلات قرب مجمع تجاري.

وشهدت تل أبيب، عملية دهس وإطلاق نار ما أسفر عن تسجيل عشر إصابات بعضها خطيرة، فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن منفذ عملية الدهس وإطلاق النار في تل أبيب، كان يرتدي الزي العسكري (الإسرائيلي).

جاء ذلك تزامنا مع دخول العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين يومه الثاني، مخلفا حتى الآن عشرة شهداء وعدد من الجرحى.

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