محافظ الوادي الجديد يعتمد الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفني

اعتمد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، المرحلة الأولى للقبول بمدارس التعليم الفني للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية لهذا العام.



وأوضح المهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أنه تم تشكيل لجان لتحليل نتائج الشهادة الإعدادية ومن ثَم تحديد مجموع القبول كالتالى:

في إدارة الخارجة التعليمية:

- مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية بنين 210 درجة

- مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية بنات 140 درجة

- مدرسة المروة الثانوية التجارية 230 درجة بنين وبنات

- مدرسة الخارجة الثانوية الزراعية 200 درجة للبنين و240 درجة للبنات

وفي إدارة الداخلة التعليمية:

- مدرسة موط الصناعية للبنين 150 درجة

- مدرسة موط الثانوية للبنات 140 درجة

- مدرسة موط الثانوية التجارية 255 درجة بنين وبنات

- مدرسة موط الزراعية 140 درجة بنين وبنات

وفي إدارة الفرافرة التعليمية:

- مدرسة الفرافرة الثانوية الصناعية المشتركة 200 درجة بنين و230 بنات

- مدرسة أبو بكر الصديق الثانوية الصناعية 220 للبنين و200 للبنات

مدرسة الفرافرة الثانوية الزراعية 140 درجة للبنين والبنات



في إدارة بلاط التعليمية:

مدرسة بلاط الثانوية الزراعية 140 درجة للبنين والبنات

في إدارة باريس التعليمية:

مدرسة باريس الثانوية الزراعية 140 بنين و بنات

وقد تقرر بدء المرحلة الأولى من التنسيق الإلكتروني للصف الأول الثانوي، العام والفني للعام الدراسي، اعتبارًا من غد الثلاثاء ٤ يوليو حتى السبت ٢٢ يوليو ٢٠٢٣، من خلال الرابط التالي. https://tansiksec.emis.gov.eg////auth/login