الكشف عن ديون ميسي لدى برشلونة

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كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن حجم الأموال التي يدين بها برشلونة لصالح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي.

وكان خوان لابورتا، رئيس برشلونة، قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل في تصريحات صحفية، أمس الإثنين، بديون مستحقة للنجم ليونيل ميسي لدى برشلونة وتم جدولتها حتى عام 2025.

وفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، كان برشلونة مدينا لميسي بـ 48 مليون يورو، منذ رحيل اللاعب الأرجنتيني في 2021.

أوضح "الشيرنجيتو" أن برشلونة يسدد 6 ملايين يورو للنجم الأرجنتيني كل 6 أشهر حتى عام 2025.

وغادر ميسي قلعة كامب نو في صيف 2021 مجانًا، بعد فشل إدارة البلوجرانا في تسجيل عقده الجديد مع النادي لقواعد متعلقة بقانون اللعب المالي النظيف الذي وضعته رابطة الدوري الإسباني "الليجا".

وعقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان ارتبط ميسي مجددًا بالعودة لبرشلونة لكن الأرجنتيني فاجأ الجميع بالانتقال لصفوف إنتر ميامي الأمريكي.