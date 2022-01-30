ضبط عصابتين و927 كيلو مخدرات و78 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.



وأسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 78 قطعة سلاح ناري، شملت "13 بندقية آلية، و14 بندقية خرطوش، و3 طبنجات، و48 فردًا محليًا، و242 طلقة مختلفة الأعيرة، و15 خزينة متنوعة، و173 سلاحا أبيض".



ونجحت الحملات، في ضبط تشكيلين عصابيين ضم 6 متهمين ارتكبوا 10 واقائع سرقات متنوعة، وتنفيذ 57 ألفا و513 حكما قضائيا متنوعا.



وضبطت الأجهزة الأمنية، 231 قضية مخدرات بإجمالي مضبوطات 927 كيلو مخدرات، وضبطت 16 متهما هاربا، و10 متهمين بالبلطجة، و206 دراجات نارية مخالفة، و16 ألف مخالفة مرورية.



ونجحت الحملات في فحص 45 سائق سيارة على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 6 منهم.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، وإحالتها إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.