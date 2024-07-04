الإعصار بيريل يجتاح جامايكا بعد تدميره لجزر كاملة في الكاريبي

اجتاح الإعصار بيريل جامايكا بعد أن قتل بالفعل عدة أشخاص ودمر جزرا بأكملها في طريقه المدمر عبر منطقة البحر الكاريبي.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن مركز الإعصار، وهو من الفئة الرابعة، كان يتحرك بالقرب من الساحل الجنوبي لجامايكا يوم الأربعاء مع رياح مستمرة قصوى بلغت سرعتها 215 كيلومترا في الساعة.

وتم رفع مستوى بيريل مؤقتا إلى الفئة الخامسة "المحتمل أن تكون كارثية" ، وهي أعلى مستوى، في وقت متأخر من يوم الاثنين، لكنه فقد بعضا من قوته منذ ذلك الحين.

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية في الجزيرة، كان بيريل "على وشك البدء في الابتعاد عن جامايكا" مساء الأربعاء نحو جزر كايمان بينما ظل "عند أو بالقرب من شدة الإعصار الكبير".

وجلب الإعصار رياحا قوية وأمطارا غزيرة إلى جامايكا، وهي جزيرة يبلغ عدد سكانها حوالي 3 ملايين نسمة. وفي البداية لم ترد تقارير عن وفيات أو أضرار.