بدء الصمت الانتخابي اليوم تمهيدا لجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

انتهت فترة الحملات والدعاية الانتخابية للمرشحين النهائيين الاثنين لجولة الإعادة للانتخابات الرئاسية الايرانية الرابعة عشرة، اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح اليوم الخميس بالتوقيت المحلي.

وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (إرنا)، بأن الحملات الانتخابية كانت بدأت منذ 30 يونيو الماضي، بعد تأييد مجلس صيانة الدستور لسلامة ونزاهة الجولة الأولى من الانتخابات، لتنتهي تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي.

وأجريت خلال هذه الفترة مناظرتان تلفزيونيتان بشأن السياسة والثقافة والاقتصاد.

كما بث التلفزيون أفلاما دعائية للمرشحين المتأهلين لجولة الاعادة وحواراتهما التلفزيونية مع الشعب.

وشارك في الجولة الأولى أربعة مرشحين، مصطفی بور محمدي وسعید جلیلي ومحمد باقر قالیباف ومسعود بزشكیان، دون أن يحصل أي منهم على النصاب اللازم للفوز من هذه الجولة، ولذلك انتقلت الانتخابات الى الجولة الثانية التي من المقرر أن تجرى غدا الجمعة، بين المرشحين مسعود بزشكيان وسعيد جليلي، اللذين حصلا على أعلى نسبة من الأصوات في الجولة الأولى.