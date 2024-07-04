منافسو لوبان يحصلون على زخم وسط تحذير قادة سياسيين من الفوضي

حصلت محاولة ضغط أخيرة من الأحزاب التي تعتزم إبقاء حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي تنتمي إليه مارين لوبان خارج السلطة على زخم، قبل الانتخابات التشريعية التي تحل يوم الأحد المقبل، فيما حذرت شخصيات سياسية رئيسية الناخبين من أن قرارهم سيغير فرنسا بصورة جذرية وقد يؤدي إلى الفوضى.

وسحب تحالف تيار الوسط الذي ينتمي إليه الرئيس إيمانويل ماكرون وتحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري ما يربو على 200 مرشح من جولة إعادة الانتخابات بحلول موعد نهائي أمس الأول الثلاثاء لتجنب تفتيت المعارضة في مواجهة اليمين المتطرف، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وأشار استطلاع لمؤسسة "تولونا- هاريس إنتر آكتيف" في اليومين الماضيين إلى أن هذا أحدث أثرا، حيث تظهر التوقعات أن حزب التجمع الوطني وحلفاءه سيحصلون على ما يتراوح بين 190 و 220 مقعدا في مجلس النواب، وهو ما يقل بكثير عن الـ 289 مقعدا المطلوبة لتحقيق أغلبية مطلقة.

وفي ظل تبقي ثلاثة أيام فقط على الجولة الأخيرة من الانتخابات، ما زالت لوبان وحلفاؤها في الطريق لأن تصبح أكبر تكتل في الجمعية الوطنية المؤلفة من 577 مقعدا.

وبحسب نتائج الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية الفرنسية المبكرة التي أجريت يوم الأحد الماضي، وأعلنتها وزارة الداخلية الاثنين الماضي، جاءت الأحزاب القومية اليمينية في الصدارة حيث حصل حزب التجمع الوطني وحلفاؤه على أكثر من 33 في المئة من الأصوات، بينما حصل التحالف اليساري على حوالي 28 في المئة، وحصل معسكر الرئيس ماكرون على ما يزيد عن 20 في المئة.

كان ماكرون دعا إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد أن حقق حزب التجمع الوطني مكاسب كبيرة في انتخابات البرلمان الأوروبي في مطلع حزيران /يونيو الماضي .