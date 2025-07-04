رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: الوحدة العربية حول فلسطين اليوم لم أشهدها منذ 45 عاما

أشاد السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، بالوحدة التي أظهرتها المجموعة العربية حول القضية الفلسطينية، قائلا: «المجموعة العربية فيها قدر من الوحدة لم أشهده على مدى 45 عامًا من العمل الدبلوماسي، لم أره في تاريخي».

واستعرض خلال تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر فضائية «MBC مصر» التحركات الدبلوماسية العربية داخل أروقة الأمم المتحدة؛ للدفاع عن المصالح العربية والقضية الفلسطينية بشتى الطرق.

وأوضح أن هذا الجهد الجماعي استجاب بالكامل للمطالب الفلسطينية، مشيرا إلى تمكن المجموعة العربية من استصدار 4 قرارات من مجلس الأمن، وعقد 5 دورات خاصة للجمعية العامة والسادسة قريبا، بالإضافة إلى اللجوء ثلاث مرات لمحكمة العدل الدولية.

وتابع: «إذا خرجنا من مجلس الأمن بقرار لا يتم تنفيذه، نلجأ إلى محكمة العدل الدولية للمطالبة بإجراءات وقتية، ثم نعود إلى الجمعية العامة لاستصدار قرار بأغلبية كبيرة».

وأكد أن الجهود أثمرت عن زيادة عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين إلى 148 دولة، مستشهدا باعتراف دول أوروبية كبرى مثل إسبانيا وأيرلندا، مشيرا إلى أنه «لم يكن أحد ليتخيل» إقدامها على هذه الخطوة في الماضي.

ونوه أن الحديث كان جاريا حول اعتراف مرتقب من فرنسا وبريطانيا، والذي كان من المقرر أن يحدث خلال مؤتمر لحل الدولتين برئاسة سعودية فرنسية، الذي كان مقررا عقده في الفترة من 17إلى 20 يونيو الماضي؛ «ولكن إسرائيل نجحت في إيقافه بعد الحرب مع إيران».

ولفت إلى نجاح الجهود العربية في إعادة إحياء وتفعيل لجنة توثيق الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية على غرار «لجنة الأبارتهايد» التي كانت تتابع ممارسات الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، موضحا أنها بدأت كـ «مجموعة خبراء» على أن تتحول قريبا إلى لجنة أخرى.