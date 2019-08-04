ترقيم وذبح 479 رأس ماشية خلال أسبوع في الوادي الجديد

أكد مدير عام مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، الدكتور ناجي محمد عوض، أن المديرية قامت على مدار الأسبوع المنقضي بذبح وترقيم 479 رأس ماشية.

وقال عوض -في تصريح اليوم الأحد- إنه تم توقيع الكشف البيطري بالمجازر ونقاط الذبيح بالمحافظة على 128 رأس حيوان، كما تم تسجيل وترقيم 351 رأس حيوان لتيسير حصول أصحابها على الخدمات البيطرية المجانية منها 272 رأس بقري، و79 من الأغنام.

وأشار إلى أنه في مجال الرعاية التناسلية والتلقيح الصناعي تم تلقيح 13 رأس ماشية صناعيا لتحسين السلالات المحلية، وتم تشخيص الحمل لـ7 رؤوس أبقار و3 أغنام باستخدام السونار.

وفي مجال الرعاية التناسلية للحيوانات وعلاج أمراض ضعف الخصوبة والعقم، أوضح أنه تم تشخيص فحص الحمل مسببات ضعف الخصوبة لـ21 رأس أبقار، وحالات أخرى لأمراض الولادة ومضاعفاتها.