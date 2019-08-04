البحرين ترحب بالتوقيع بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية بالسودان

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رحبت وزارة الخارجية البحرينية بالتوقيع بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية بين "المجلس العسكري الانتقالي" و"قوى الحرية والتغيير" في السودان اليوم الأحد.

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا)، فقد أكدت الخارجية البحرينية على "أهمية هذه الخطوة في المضي بالبلاد نحو الاستقرار والسلام الدائمين وتحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق في التنمية والتقدم".

وثمنت الوزارة حرص كافة الأطراف على المصلحة العليا، والجهود المقدرة للتوصل إلى هذا الاتفاق.

وجددت موقف مملكة البحرين الثابت الداعم لجمهورية السودان والوقوف معها وخاصة في هذه المرحلة المهمة من تاريخها.