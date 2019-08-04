السفير الأمريكي في بغداد: تواجد قواتنا في العراق جزء من التحالف الدولي وبطلب من الحكومة العراقية

أكد السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر، اليوم الأحد، أن تواجد قوات بلاده في العراق هو جزء من وجود التحالف الدولي، وجاء بناء على طلب الحكومة العراقية، لافتا الى أن التحالف مستمر طالما بقيت الحكومة العراقية مطالبة بذلك.

وقال تولر - في مؤتمر صحفي عقده بالسفارة الأمريكية قي بغداد - "إن تواجد القوات الأمريكية في العراق جاء بناء على طلب الحكومة العراقية، ودائما نسمع من القادة العراقيين ضرورة بقاء قواتنا لتقوية قدرات القوات العراقية وضمان عدم عودة (داعش)".

وأضاف أن "وجود قوات بلاده في العراق هو جزء من وجود التحالف الدولي، وسيبقى هذا التحالف طالما استمرت الحاجة له".

وبشأن العلاقات بين بغداد وأربيل.. قال تولر: "أنا سعيد لوجود جهود من الطرفين لسد الثغرات"، مؤكدا أن "التعاون من مصلحة الجميع"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وضعت "النجباء" و"حزب الله" على قائمة الإرهاب لتعاونها مع المنظمات الإرهابية والحرس الثوري الإيراني.