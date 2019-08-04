الحزب البافاري يطالب الاشتراكيين بسرعة البت بشأن مستقبلهم في الائتلاف بألمانيا

طالب ماركوس زودر، زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي في ولاية بافاريا الألمانية، الحزب الاشتراكي الديمقراطي بسرعة البت بشأن مستقبل الاشتراكيين في الائتلاف الكبير.

وفي مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي)، قال رئيس حكومة ولاية بافاريا اليوم الأحد:" لابد أن نوجه الآن إلى الحزب الاشتراكي السؤال حول ما يعتزمونه".

ووصف زودر السؤال حول ما إذا كان الائتلاف الكبير سيستمر حتى نهاية العام بأنه سؤال صعب، مضيفا أن كل المتقدمين لشغل المنصب الشاغر لرئيس الحزب الاشتراكي أوضحوا حتى الآن اعتزامهم إخراج الحزب من الائتلاف الكبير "وهذا لا يبشر بخير".

ودعا زودر التحالف المسيحي (الذي يجمع حزبه وحزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي) إلى عدم الوقوع في نفس الموقف الغامض للحزب الاشتراكي وطالب التحالف باتخاذ " توجه أكثر عقلانية".

وأشار إلى أن هذا التوجه لا يقتصر فقط على النقاش الراهن حول المناخ بل كذلك على الاقتصاد والسياسة الخارجية.