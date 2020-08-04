الحكومة اليمنية تستنكر تقييد مليشيا الحوثي لحركة السياسيين بمناطق سيطرتها

‏‏عبر وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني عن استنكاره الشديد للأساليب التي تستخدمها مليشيا الحوثي لتقييد حركة ما تبقى من أعضاء مجلس النواب والشخصيات السياسية والاجتماعية المتواجدين ضمن مناطق سيطرتها.

وأوضح وزير الاعلام في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، أن مليشيا الحوثي وجهت عناصرها الأمنية بوضع أعضاء البرلمان والشورى مع أسرهم ومرافقيهم رهائن في منازلهم ومنعهم من التحرك خارج العاصمة المختطفة صنعاء.

وأشار الأرياني إلى أن المذكرة الموجهة من أحد قيادات مليشيا الحوثي في العاصمة المختطفة ‎صنعاء تكشف الوضع الذي يعيشه ما تبقى من أعضاء مجلسي النواب والشورى من القاطنين في مناطق سيطرة المليشيا، وأنهم محتجزين بقوة السلاح في صنعاء ولا يسمح لهم بالخروج منها.

وأكد الارياني أن ‏المذكرة تعكس حالة النفور العام من مليشيا الحوثي وانعدام الثقة بين مكونات الانقلاب وحجم المخاوف التي تسيطر على قيادات المليشيا من التحاق باقي النواب بغالبية البرلمان التي انحازت للشرعية وانتقلت للمناطق المحررة، ومخاوفها من ترك المغرر بهم في جبهات القتال للسلاح وعودتهم لمنازلهم.