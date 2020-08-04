وزير الصحة اللبناني: إصابات انفجار بيروت بالمئات

قال وزير الصحة اللبناني الدكتور حمد حسن، إنه لا يوجد عدد محدد للإصابات الناتجة عن الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت، مردفا: "العدد بالمئات، لا يوجد عدد محدد؛ لأن الكثير من المؤسسات تضررت حتى البعيدة مئات الأمتار عن موقع الانفجار".

وأوضح الوزير، في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا ينوز"، اليوم الثلاثاء، أن بعض المؤسسات حتى الاستشفائية تضررت وأُصيب بعض المرضى جراء الانفجار، مضيفا: "نحن الآن نتابع مع الأطقم الطبية التطوعية والرسمية، من يملك سيارات إسعاف يذهب لنقل الجرحى لتقديم الإسعافات لهم".

وذكر أنه حتى الآن لا توجد معلومات أولية عن وجود قتلى جراء الانفجار أم لا، قائلا: "لا يوجد معلومات أولية عن القتلى، لكن من صور الحادث، قد يكون هناك، الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت".