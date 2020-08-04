نادي القضاة يرد على مفوضة حقوق الإنسان الألمانية بشأن مودة الأدهم وحنين حسام

أعلن نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، رفضه تصريحات مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان بشأن أحكام القضاء المصري الصادرة مؤخرًا ضد مودة الأدهم وحنين حسام المعروفتين بفتاتي "تيك توك".

وقال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث باسم نادي القضاة، إن هذه التصريحات تعد مساساً بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها فى المواثيق الدولية وتدخلا غير مقبول في أعمال القضاء المصري الشامخ المستقل، والذى لم يقبل على مدار تاريخه العريق أي تدخل من أي جهة داخلية أو خارجية، كما جاءت تلك التصريحات بالمخالفة للتقاليد القضائية التى تحظر التدخل فى أعمال القضاء والنيابة العامة بحسبانها شعبة أصيلة منه والأمينة على الدعوى العمومية.

وشدد نادى القضاة على أن القضاء المصري يعي جيدا الفارق بين ما يعد من حرية الرأي والتعبير وما يعد تعديا على القيم المجتمعية وخروجا على تقاليد المجتمع المصري ويشكل جريمة مؤثمة قانونا، وتزخر أحكام القضاء المصري في هذا الشأن بالعديد من المبادئ التي ترسخ ممارسة الحقوق والحريات، ولكن في إطار صون وإعلاء المثل والقيم العليا وعدم الإضرار بالسلامة العامة للمجتمع والحفاظ على مبادئه وقيمه الراسخة دون إفراط أو تفريط.

وطالب نادي قضاة مصر المؤسسات الخارجية والداخلية كافة، الامتثال للمواثيق الدولية والأعراف والتقاليد القضائية وعدم الانسياق للمعلومات المضللة والانصياع لأحكام القانون وعدم تناول الأحكام القضائية وقرارات النيابة العامة صونا لمكانة القضاء وتوطيدا لاستقلاله.