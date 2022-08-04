يفتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مساء اليوم الخميس، معرض مرسى مطروح للكتاب، والذي تنظمه وزارة الثقافة، بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب، وذلك بجوار مسرح الشاطئ بكورنيش مدينة مرسى مطروح، في الفترة من 4 وحتى 13 أغسطس 2022 الجاري.

وأوضح محافظ مطروح، أن المعرض يأتي في إطار التعاون الدائم بين المحافظة ووزارة الثقافة، في ظل اهتمام الدولة المصرية بأهمية دور الثقافة والفنون في بناء الإنسان، وخلق أجيال ذات عقلية ثقافية مستنيرة، تسهم في بناء مصر.

وأشار المحافظ، إلى أن المعرض يضم كتبا في مختلف المجالات والتخصصات المتنوعة، والمطروحة بأسعار رمزية ومخفضة في متناول الجميع.