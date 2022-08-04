قرار جمهوري بنقل وكيل نيابة مطروح الجزئية إلى وظيفة غير قضائية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 295 لسنة 2022، بنقل إباس أحمد فتحى حسن المزين، وكيل النيابة العامة من الفئة الممتازة بنيابة مرسى مطروح الجزئية، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية.

واستند القرار إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972.

كما استند إلى الحكم الصادر عن مجلس تأديب وصـلاحية القضاة في طلب الصلاحية رقم 3 لسنة 2021 المقيد بجلسته المعقودة في 22/5/2021، وعلى الحكم الصادر من مجلس التأديب الأعلى في الطعن رقم 5 لسنة 2021 بجلسة 11/4/2022.