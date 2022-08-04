مصر ترحب بتمديد الهدنة في اليمن لمدة شهرين إضافيين

رحبت جمهورية مصر العربية، بالبيان الصادر عن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، والمتضمن الإعلان عن تجديد الهدنة في اليمن لمدة شهرين إضافييّن؛ وتُعرب عن تقديرها لجهود الأمم المتحدة المبذولة في هذا الصدد.

وتتطلع مصر إلى أن يُسهم تمديد الهدنة في التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية، ودعم مبادرات الحل السياسي، وبما يحفظ وحدة اليمن واستقلاله، ويصون مقدرات الشعب اليمني الشقيق وتطلعه نحو الأمن والاستقرار والرخاء.

وأعلن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس جروندبرج، أنَّ الطرفين اتَّفَقَا على تمديد الهدنة بالشروط ذاتها لمدة شهرين إضافيين من 2 أغسطس 2022 وحتى 2 أكتوبر 2022، موضحًا أن التمديد للهدنة يتضمن التزاماً من الأطراف، بتكثيف المفاوضات، للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أقرب وقت ممكن.

وبحسب ما نشره الموقع الرسمي لمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، مساء الثلاثاء، أُعرِب «جروندبرج» عن امتنانه لقيادات الطرفين على موافقتها على هذا التمديد للهدنة، وعلى استمرار انخراطها البنَّاء معه في تنفيذ الهدنة والسعي نحو توسيعها.