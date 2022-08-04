قافلة الوديان الثقافية تواصل نشر الوعى في الحسنة بوسط سيناء

لليوم الثانى على التوالى واصلت قافلة الوديان الثقافية أنشطتها في مدينة الحسنة بوسط سيناء اليوم حيث تم تنفيذ البرنامج الثقافى للقافلة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وبرئاسة الفنان هشام عطوة رئيس هيئة قصور الثقافة، والكاتب محمد نبيل رئيس الادارة المركزية لاقليم القناة وسيناء الثقافى، وبحضور محمود حنفى وكيل فرع ثقافة شمال سيناء وبمشاركة الشيخ على السيد عبد الجليل من منطقة وعظ شمال سيناء، حيث كان في استقبال القافلة المحاسب سعيد خليل البغدادى رئيس مركز ومدينة الحسنة.



وأكد الكاتب محمد نبيل رئيس اقليم القناة وسيناء الثقافى أن القافلة تهدف الى نشر الوعى الفنى والثقافى على أرض محافظة شمال سيناء، وذلك تحقيقا وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بالاهتمام الثقافى بأهالي سيناء، وتعد هذه القافلة هى السادسة ضمن قوافل اقليم القناة وسيناء الثقافى التى يتم تنظيمها فى المناطق المحرومة ثقافيا بسيناء ، وتحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية الذى تنتهجه الوزارة وشمول كافة ربوع الوطن بالرعاية الثقافية وضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة فى تقديم كل الدعم لأهالي سيناء .

وأشار الى أنه تم تأسيس فرقة زهور الحسنة الاستعراضية كنواة لفرق الحسنة.



وتضمنت القافلة العديد من الأنشطة وكذلك البرامج والعروض المسرحية والفنية المتنوعة كما ضمت ورش رسم لتعليم الأطفال ، وورشة اكتشاف مواهب، وكذلك عرض فنى وعرض مسرحى للعرائس وعرض سينمائى وعروض لفريق مسرح عرائس الأطفال بقصر ثقافة العريش، وكذلك الفرقة الاستعراضية للأطفال التابعه لقصر ثقافة العريش بشمال سيناء.

وتناول عدد من شيوخ قباىل وسط سيناء توريث القيم الوطنية من الآباء للأبناء، وأن حب الوطن فعلا وليس قولا فقط، كما تحدث الشيخ رمضان خميس بكر من منطقة الوعظ بشمال سيناء التابعة للأزهر الشريف عن اهمية تعليم الأطفال واحتضان المواهب الأدبية والفنية حتى ينشأ جيل سوى وصالح، وفى ذات السياق تحدث الشيخ على السيد عبد الجليل عن ضرورة بناء الانسان من الصغر.

وقدم فرع ثقافة شمال سيناء عرضا لفرقة مواهب العريش وعرضا آخر للفرقة الاستعراضية للأطفال ، وتم تقديم عرضا فنيا توعويا لفقرة الأرجوز كما تقدمت فتيات الحسنة بالشعر والالقاء والغناء والانشاد ، وقدمت فرقة مواهب الحسنة فقرة استعراضية بالأغانى الوطنية حبا فى سيناء وتقديرا للشهيد وغناء جماعى احتفالا بالعام الهجرى الجديد.