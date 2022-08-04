الكرملين: المناورات العسكرية الصينية بالقرب من تايوان شأن سيادي

وصف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، المناورات العسكرية التي تقوم بها الصين حول تايوان إنها "من صميم شؤون السيادة الصينية".

وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن "زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، كانت زيارة غير ضرورية على الإطلاق، وهي ما أثارت بشكل مصطنع التوترات في المنطقة".

وأضاف: "كلنا نعلم أن التوتر في المنطقة كان حول تايوان، وفي الواقع، فقد تم استثارته على نحو مصطنع، ونحن نتفهم جميعا من قام بالاستفزاز، أما بالنسبة لمناورات الصين، فهي حق سيادي للصين".

يشار إلى أن الصين بدأت في إجراء مناورات عسكرية بالذخيرة الحية على نطاق واسع حول تايوان رسميا اليوم ، في 6 مناطق بالمنطقة المائية حول الجزيرة، على أن تستمر هذه المناورات حتى يوم الأحد القادم وذلك ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان.

وكانت العلاقات الرسمية بين الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية، وجزيرة تايوان التابعة لها قد قطعت في عام 1949، بعد هزيمة قوات "الكومنتانغ" بقيادة تشانغ كاي شيك، في حرب أهلية مع الحزب الشيوعي الصيني، وانتقلت إلى تايوان، ثم استؤنفت الاتصالات التجارية وغير الرسمية بين الجزيرة والبر الصيني، أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، حيث بدأت الأطراف، مطلع التسعينيات، في الاتصال من خلال المنظمات غير الحكومية مثل جمعية بكين لتنمية العلاقات عبر مضيق تايوان، ومؤسسة تايبيه للتبادل عبر المضيق.