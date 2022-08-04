المملكة المتحدة تعلن عن اتفاق لتعزيز العلاقات مع منطقة جنوب شرق آسيا

أعلنت المملكة المتحدة عن اتفاق لتعزيز العلاقات مع منطقة جنوب شرق آسيا وتوسيع نطاق الروابط الأمنية والتنموية.

وذكر الموقع الرسمي للحكومة البريطانية أن هذا الإعلان جاء خلال زيارة الوزيرة البريطانية لشؤون آسيا والشرق الأوسط، أماندا ميلينج، إلى كمبوديا التي تستضيف هذا الأسبوع اجتماعات وزراء خارجية وممثلين من رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان، موضحة أنها أعلنت عن اتفاق تاريخي بشأن مجموعة من القضايا مع الدول المؤثرة في جنوب شرق آسيا.

وأشارت إلى أن خطة العمل الجديدة ستعمل على تعميق التعاون في التجارة والاستثمار والدفاع والأمن -بما في ذلك الأمن البحري والإنترنت- إضافة إلى تغير المناخ وتعليم الفتيات والتكنولوجيا الرقمية والعلوم والتكنولوجيا، موضحة أنه كجزء من الاتفاقية، ستقوم المملكة المتحدة بتوسيع نطاق الروابط التنموية والأمنية في جنوب شرق آسيا، وفتح مكتب بريطاني إقليمي للاستثمار الدولي في سنغافورة في وقت لاحق من هذا العام لاستثمار ما يصل إلى 500 مليون جنيه استرليني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وقالت ميلينج بهذا الشأن: "تواصل المملكة المتحدة تعميق علاقاتنا الاقتصادية وتقوية شراكاتنا الأمنية مع هذه الاقتصادات سريعة النمو في جنوب شرق آسيا"، مضيفة "تدل الإجراءات العملية، بما في ذلك فتح مكتب إقليمي جديد للاستثمار الدولي في سنغافورة لتعزيز الاستثمار وتوفير التدريب في مجال الأمن والقانون البحري، على التزامنا المستمر بالمنطقة وزيادة مشاركتنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وتستضيف كمبوديا هذا الأسبوع وزراء خارجية وممثلين من دول رابطة الآسيان (بروناي دار السلام وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام).