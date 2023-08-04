تموين الإسكندرية: تعليمات مشددة بمطاردة المتلاعبين بسوق السجائر

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أصدر المهندس أحمد إبراهيم، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بمطاردة المتلاعبين بأسواق قطاع السجائر، وكذلك ضبط السلع الغذائية منتهية الصلاحية حفاظا على صحة المواطنين.

وشنت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة وتحت إشراف أحمد هيبة، رئيس الرقابة، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك وحي وسط، حملة تموينية بنطاق الإدارة والتي أسفرت عن ضبط ومصادرة 209 علب سجائر متنوعة بإجمالي 4900 سيجارة مجهولة المصدر وبدون فواتير دالة على الحيازة.

كما تم ضبط 230 عبوة عصائر ومقرمشات وعجائن وحلويات منتهية الصلاحية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.