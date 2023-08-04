تحالف أوبك بلس يعيد تأكيد استراتيجيته مع تمديد السعودية خفضها الطوعي لإنتاج النفط

أعلن تحالف أوبك بلس أنه سيبقى على مساره، في الوقت الذي اعلنت فيه المملكة العربية السعودية، التي تقود التحالف، تمديد خفضها الطوعي لإنتاج النفط الذي يهدف إلى دعم استقرار أسواق النفط العالمية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

ونقلت بلومبرج عن أحد المندوبين الذي طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن لجنة مراقبة تضم المملكة وغيرها من دول تحالف أوبك بلس، أوصت بعدم إجراء تغييرات على سياسة إمدادات التحالف في اجتماع افتراضي عبر شبكة الفيديو كونفراس اليوم الجمعة.

وأعلنت الرياض أمس الخميس، أنها ستمدد الخفض الطوعي البالغ مليون برميل يوميا، والذي بدأ تطبيقه في يوليو الماضي لشهر آخر، ليشمل سبتمبر، مع إمكانية تمديد الخفض أو تمديده وزيادته، ليبلغ إنتاج المملكة الشهر المقبل حوالي 9 ملايين برميل يوميا، وذلك لدعم السوق الهشة.

يشار إلى أن أسعار النفط الخام تتداول قرب أعلى مستوى لها منذ ثلاثة أشهرفوق 85 دولارا للبرميل الواحد في لندن، ورغم ذلك تسود مخاوف من تاثير انتعاش الاقتصاد الصيني على توقعات الطلب على النفط.