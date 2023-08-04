مسار إجباري تحيي أولى حفلات مهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية

افتتح فريق مسار إجباري، فعاليات مهرجان الصيف الدولي بدورته العشرين، بحفله المقام حاليا بمكتبة الإسكندرية، وسط حضور جماهيري حاشد.

ويهدف المهرجان إلى دعم وإحياء فنون المدينة المتوسطية العريقة وإحياء دورها الرائد على مدار التاريخ للفنون والثقافة، كما يدعم بشكل خاص الفرق الشبابية المتميزة وأعمالهم.

يذكر أن مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الفنون تنظم دورة المهرجان هذا العام خلال الفترة من 3 أغسطس حتي 1 سبتمبر، باختيار نخبة كبيرة من الفنانين والأدباء والشعراء من مصر وخارجها أيضًا.

ويشارك في المهرجان الموسيقار عمر خيرت، والموسيقار هاني شنودة، والفنان علي الحجار، والفنان هشام عباس، والفنانة دينا الوديدي، وفرق: المولوية، ومسار إجباري، وصحبة السمسمية، وغيرهم.

كما يقدم المهرجان في دورته هذا العام عددًا من الورش الفنية التي يشرف عليها نخبة من الفنانين والكتاب والمثقفين، ويشارك بها عددًا كبيرًا من الشباب من مختلف محافظات مصر.