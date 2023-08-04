مسئول ألماني: مؤشرات حول مشاركة الصين في المحادثات الأوكرانية بجدة

قال مسئول بالحكومة الألمانية إن هناك مؤشرات إيجابية حول مشاركة الصين بشكل ما في قمة السلام الأوكرانية التي ستعقد في السعودية مطلع الأسبوع المقبل، مضيفا أنه لم يتضح حتى الآن شكل هذه المشاركة.

وأضاف المسئول أن الهدف من المؤتمر، الذي ستشارك فيه أكثر من 30 دولة، هو "توحيد" خطط السلام المطروحة وإيجاد قاسم مشترك بينها، وكذلك التقريب بين دول الجنوب في حوار أوثق مع كييف، بحسب وكالة "رويترز".

ويُنظر إلى الصين على أنها ستلعب دورا حاسما في أي تسوية سلمية بسبب تأثير بكين على روسيا، التي بدأ غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022.

من جانبه، قال رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، إن فريقه يستعد لقمة سلام مقبلة في السعودية.

وكتب في منشور عبر منصة "تليجرام": "نواصل التحضير للاجتماع الثاني على مستوى مستشاري الأمن القومي والمستشارين السياسيين لقادة الدول في السعودية. ستكون مكرسة لمبادئ السلام الأساسية على أساس صيغة السلام (التي طرحها) الرئيس فولوديمير زيلينسكي"، بحسب ما أوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأضاف يرماك: "نحن على تواصل دائم مع شركائنا"، مؤكداً أن هدف كييف هو التوسع في القمة الأولى التي عُقدت في كوبنهاجن في يونيو، وزيادة عدد المشاركين لتشمل دولًا من آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.

وأشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني إلى أن "هدفنا في السعودية هو تطوير رؤية موحدة للصيغة والعمل على احتمالات عقد قمة السلام العالمية في المستقبل. نحن بحاجة إلى استعادة النظام العالمي والقانون الدولي وإقامة سلام عادل على أساس ميثاق الأمم المتحدة وشروط أوكرانيا".

كان زيلينسكي قدم خطة سلام أوكرانية مكونة من 10 نقاط، عرضها على زعماء العالم في قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا العام الماضي.

وتشمل خطة زيلينسكي طريقًا إلى الأمان النووي، والأمن الغذائي، ومحكمة خاصة لجرائم الحرب الروسية المزعومة، ومعاهدة سلام نهائية مع موسكو. كما حث قادة مجموعة العشرين على استخدام كل قوتهم "لجعل روسيا تتخلى عن التهديدات النووية" وتنفيذ حد أقصى لسعر الطاقة المستوردة من موسكو.