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ألقت رجال مباحث مركز شرطة كوم أمبو بأسوان، اليوم الجمعة، القبض على المتهم بقتل شقيقه، بقرية عزبة العرب.

وكان مركز شرطة كوم أمبو شمال أسوان، تلقى إخطارًا، بوقوع خلاف عائلي بين شقيقين، أسفر عن قتل الأخ الأكبر شقيقه الأصغر بطلق ناري، في قرية عزبة العرب بسبب خلافات عائلية.

وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة؛ لنقل جثة المتوفي، وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكان الأخ القاتل تمكن من الهرب عقب الواقعة فيما تمكن رجال المباحث بعد تكثيف الجهود من إلقاء القبض عليها.