روسيا: إحباط هجمات أوكرانية بطائرات وزوارق مُسيرة على القرم وقاعدة نوفوروسيسك بالبحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير زورقين مُسيّرين أوكرانيين هاجما قاعدة نوفوروسيسك الروسية في البحر الأسود، وإسقاط عشر مُسيرات أوكرانية استهدفت شبه جزيرة القرم.

وأضاف بيان وزارة الدفاع أن "القوات الأوكرانية حاولت مهاجمة قاعدة نوفوروسيسك البحرية ليلا بزورقين مسيرين حيث تم التصدي لهما وتدميرهما بنيران السفن الروسية التي تحرس القاعدة، بحسب قناة"أر تي عربية"الروسية.".

كما لفت البيان إلى أن الدفاعات الروسية أحبطت ليلا محاولة نظام كييف شن هجوم إرهابي بالطائرات المسيرة على أهداف في القرم، حيث تم تدمير 10 منها أسقطتها الدفاعات الجوية، وإنزال ثلاث مسيرات أخرى بالأسلحة الإلكترونية.

وأكدت الوزارة أنه تم إحباط الهجوم الإرهابي دون وقوع أي إصابات أو أضرار.

وقالت السلطات إنه تم التصدي للزوارق المسيرة في نوفوروسيسك بنيران السفينتين اولينجوروسكي جورنياك وسوفوروفيتس دون وقوع أي إصابات أو أضرار.