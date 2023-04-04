نيوزويك: ترامب بانتظار لائحة اتهام رابعة في ولاية جورجيا

أفادت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، بأن توجيه لائحة اتهام جديدة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بات وشيكا للغاية، مشيرة إلى أن اللائحة المرتقبة تتعلق بمحاولة ترامب تغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية في ولاية جورجيا والتى تعد إحدى الولايات المتأرجحة في السباق الانتخابي.

وأوضحت المجلة أن مكتب عمدة مقاطعة فولتون بولاية جورجيا، بات لابات، أعلن أمس الخميس، عزمه تعزيز الأمن أمام محكمة المقاطعة تحسبا لإصدار لائحة الاتهام الجديدة.

ومن المقرر أن تبدأ شرطة المقاطعة في إغلاق الشارع بدء من الاثنين المقبل وحتى 18 أغسطس الجاري، بحسب صحيفة "أتلانتا جورنال-كونستيتيوشن".

ومنذ عام 2021 تجري السلطات في عاصمة ولاية جورجيا تحقيقا بحق ترامب، وقد أوصت لجنة محلفين كبرى بتوجيه الاتهام إلى أكثر من 12 شخصا لم تكشف هوياتهم.

وكانت المدعي العام لمقاطعة فولتون، فاني ويليس، التي تحقق في القضية قد أكدت أنه سيتم اتخاذ قرار بشأن توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق في موعد أقصاه 1 سبتمبر المقبل.

وتفيد تقارير بأنها تسعى إلى أن توجه لترامب تهما على صلة بالتآمر لتزوير انتخابات والتحريض على ذلك.

وقالت ويليس، خلال مقابلة تليفزيونية في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن "العمل تم إنجازه. نحن نعمل منذ عامين ونصف. ومستعدون للانطلاق".

ووفقا للمجلة الأمريكية، أكد عمدة مقاطعة فولتون، للصحفيين يوم الثلاثاء الماضي، بأنه سيتم التقاط صورة لترامب في حالة توجيه الاتهام إليه، مضيفا: "لقد نجا الرئيس السابق حتى الآن من الإهانة"، على حد قوله.

وبدأت التكهنات حول لائحة الاتهام، في مايو الماضي، عندما أعلنت ويليس أنها توجه معظم موظفيها للعمل عن بُعد بين 31 يوليو و18 أغسطس، وهو ما يوفر دليلًا قويًا حول التوقيت المحتمل حول إصدار لائحة الاتهام.

كما ظهر تلميح آخر بأن لائحة الاتهام قد تكون وشيكة، الأسبوع الماضي، عندما ظهرت مقاطع فيديو على الإنترنت لحواجز كبيرة يتم وضعها خارج محكمة مقاطعة فولتون.

وفي 30 يونيو الماضي، وصف ترامب ويليس في منشور على منصته الخاصة للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، بأنها "عنصرية" وتوقع أنها "ستسقط جميع التهم الموجهة إليه لعدم وجود قضية".

ويواجه ترامب 40 تهمة جنائية تتعلق بتعامله مع وثائق سرية تم العثور عليها في منزله في مار إيه لاجو بولاية فلوريدا، و34 تهمة جنائية بتزوير سجلات الأعمال في القضية المتعلقة بشراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز بشأن علاقة غير مشروعة جمعت بينهما.

كما يواجه ترامب، الأبرز حظا (وفقا لاستطلاعات الرأي) لنيل بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية العام المقبل، 4 تهم جنائية في العاصمة واشنطن حول أحداث "اقتحام الكابيتول".