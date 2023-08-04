بدء توافد الجمهور على حفل محمد منير وحميد الشاعري بالعلمين الجديدة

بدأ الجمهور في التوافد إلى حفل المطربين محمد منير وحميد الشاعري، المقرر إقامته مساء اليوم الجمعة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الأولى.

ونشرت الحسابات الرسمية للمهرجان صورا من الاستعدادات النهائية للحفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مهرجان العلمين الجديدة يعد أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط، حيث يتضمن 12 نشاطا فنيا ورياضيا، منها: عروض أزياء، وبطولة لكرة القدم الشاطئية، وبطولة للتجديف، وبطولة بادل، وبطولة ترياثلون سباق ثلاثي، وتحدي جيت سكي، وحفلات غنائية لفنانين من جميع أنحاء العالم.