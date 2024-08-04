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هل تغير سعر الخبز السياحي والمدعم بعد زيادة السولار؟

أ ش أ
نشر في: الأحد 4 أغسطس 2024 - 11:36 ص | آخر تحديث: الأحد 4 أغسطس 2024 - 11:36 ص

أكد محمد عبد الجواد سكرتير عام شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن سعر الخبز السياحي سيظل ثابتا عقب زيادة أسعار المواد البترولية ومنها السولار.

وقال عبد الجواد ـ في مقابلة خاصة مع قناة (صدى البلد) اليوم الأحد ـ "إن وزارة التموين أصدرت في شهر أبريل الماضي التسعيرات الجديدة الخاصة بتنظيم أسعار الخبر السياحي على النحو التالي: وزن 80 جراما بـ 150 قرشا، ووزن 40 جراما بـ 75 قرشا، ولكن عقب حصاد موسم القمح تراجعت أسعار الأقماح بشكل كبير، وبالتالي لم تؤثر الزيادة الأخيرة التي طالت المواد البترولية ومنها السولار على أصحاب المخابز".

وحول الرغيف المدعم.. أوضح عبد الجواد قائلا "سعر رغيف الخبز المدعم على بطاقات التموين لن يتأثر بتحريك سعر السولار، وسيظل ثابتا بـ 20 قرشا، حيث تتحمل وزارة التموين والتجارة الداخلية فارق تكلفة إنتاج الخبز المدعم لصالح المواطنين المستفيدين من منظومة دعم الخبز، كما تتحمل الوزارة فارق سعر السولار لأصحاب المخابز حتى يظل سعر الرغيف ثابتا للمواطن".

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