أستراليا: فقدان رجل بعد ما يشبه أنه هجوم لتمساح

تبحث السلطات الأسترالية عن رجل،40 عاما، إثر اختفائه في ما يشتبه أنه هجوم من تمساح.

وذكرت شرطة مدينة كوينزلاند الأسترالية أنه جرى استدعاء خدمات الطوارئ إلى جسر نهر أنان في أقصى شمال كوينزلاند في حوالي الساعة 2:10 مساء (0400 بتوقيت جرينتش) يوم السبت بعد تقارير تفيد بأن الرجل سحبه تمساح إلى المياه أثناء قيامه بصيد الأسماك.

وجاء في بيان للشرطة:"تشير التحقيقات الأولية إلى أن الرجل كان يصطاد على ضفة النهر، عندما سقط في الماء ولم يتمكن من الصعود إلى السطح".

وأفادت وسائل الإعلام الأسترالية بأن الرجل، من ولاية نيو ساوث ويلز، كان في موقع الصيد الشعبي برفقة زوجته وأطفاله.