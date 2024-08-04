المعلق الجزائري بلال بناري: أحذر من انحياز التحكيم لفرنسا أمام مصر

حذر بلال بناري، المعلق الجزائري الذي علق على مباراة مصر وباراجواي، من انحياز التحكيم لفرنسا في مباراتها أمام مصر في نصف نهائي أولمبياد باريس، مشيرا إلى وقوف 100 مليون مصري و 50 مليون جزائري خلف الفراعنة في تلك المباراة المرتقبة.

قال بلال بناري في تصريحات لبرنامج «رقم 10» على القناة «الأولى»:" قمت بواجبي تجاه وطني الثاني مصر الحبيبة التي أحببتها من كل أعماق قلبي".

أضاف:" أنتمي لأمة عربية ومنتخب مصر كان يمثل الأمة العربية والإسلامية وعشت لحظات صعبة بقلبي مع منتخب مصر أمام منتخب صعب مثل باراجواي".

أكد:" عشت المباراة وكأن منتخب وطني الجزائر هو الذي كان يلعب.. قمت بواجبي فقط تجاه منتخب مصر لم أفعل أمرا أكبر".

أتم:" 100 مليون مصري و50 مليون جزائري كلهم خلف منتخب مصر أمام فرنسا، وأحذر من التحكيم المنحاز لفرنسا".