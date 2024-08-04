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المعلق الجزائري بلال بناري: أحذر من انحياز التحكيم لفرنسا أمام مصر

محمد ثابت
نشر في: الأحد 4 أغسطس 2024 - 1:11 ص | آخر تحديث: الأحد 4 أغسطس 2024 - 1:11 ص

حذر بلال بناري، المعلق الجزائري الذي علق على مباراة مصر وباراجواي، من انحياز التحكيم لفرنسا في مباراتها أمام مصر في نصف نهائي أولمبياد باريس، مشيرا إلى وقوف 100 مليون مصري و 50 مليون جزائري خلف الفراعنة في تلك المباراة المرتقبة.

قال بلال بناري في تصريحات لبرنامج «رقم 10» على القناة «الأولى»:" قمت بواجبي تجاه وطني الثاني مصر الحبيبة التي أحببتها من كل أعماق قلبي".

أضاف:" أنتمي لأمة عربية ومنتخب مصر كان يمثل الأمة العربية والإسلامية وعشت لحظات صعبة بقلبي مع منتخب مصر أمام منتخب صعب مثل باراجواي".

أكد:" عشت المباراة وكأن منتخب وطني الجزائر هو الذي كان يلعب.. قمت بواجبي فقط تجاه منتخب مصر لم أفعل أمرا أكبر".

أتم:" 100 مليون مصري و50 مليون جزائري كلهم خلف منتخب مصر أمام فرنسا، وأحذر من التحكيم المنحاز لفرنسا".


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