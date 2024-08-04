رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يوجه بسرعة تنفيذ أعمال صيانة الطرق الرئيسية

تفقد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، يرافقه المهندس صلاح عبد الهادي، نائب رئيس الجهاز ومعاوني رئيس الجهاز ومديري الإدارات المعنية، أعمال صيانة الطرق والمناطق المركزية بالمدينة، والتي تستهدف إصلاح كل المرمات والقطاعات بالطرق الرئيسية والمركزية.

وأوضح "خلف الله"، في بيان له اليوم الأحد، أنه تم تنفيذ رفع كفاءة وصيانة طبقة الأسفلت للقطاعات التالفة، لطريق غرب الحي الخامس وصولًا لجامعة دمياط، بالتزامن مع تجهيز القطاعات التالفة بكل محاور الطرق الرئيسية، وكذلك رفع كفاءة الجزر وتغير البردورات، وبلاطات الإنترلوك المتهالكة بطرق المدينة والمحاور الرئيسية.

كما تفقد أعمال الصيانة بالطريق الساحلي أمام موقع دار مصر 2و1 والمدخل الشرقي للمدينة، موجهًا بسرعة البدء في تنفيذ أعمال الصيانة والالتزام بالمواصفات، ورفع مستوى جودة الطرق لضمان سلامة المواطنين، وتحسين الحركة المرورية بالمدينة، وذلك استكمالا لأعمال رفع الكفاءة والتطوير الجارية بالمدينة؛ للحفاظ على المظهر الحضاري والتنموي بالمدينة، وفي إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالمتابعة الدورية للمشروعات الجارية بالمدن الجديدة.