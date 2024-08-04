مستشار الأمن القومي الأمريكي: تحريك حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط لأسباب دفاعية بحتة

قال نائب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جون فاينر، إن «الولايات المتحدة تحاول الاستعداد لأي سيناريو في الشرق الأوسط، من خلال تحذير المواطنين وحثهم على مغادرة لبنان».

ونقلت قناة «الشرق» للأخبار عن فاينر، قوله إن «الولايات المتحدة تحرك حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط لأسباب دفاعية بحتة».

ولفت إلى أن «التحرك ليس بالتنبؤ بل هو تخطيط حكيم»، قائلًا إن «الهدف بشكل عام هو خفض التوتر في المنطقة».

والجمعة، قالت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، في منشور على «إكس»، إن حاملة الطائرات يو أس أس ثيودور روزفلت (سي في أن 71)، وصلت إلى منطقة عمليات الأسطول الخامس الأمريكي، والتي تشمل منطقة الخليج والبحر الأحمر وخليج عمان وأجزاء من المحيط الهندي في 12 يوليو 2024.

وأوضحت أن نشر الحاملة روزفلت في المنطقة له أهمية استراتيجية قصوى، حيث تخدم عدة أغراض رئيسية، بما في ذلك تعزيز الأمن البحري، وتوفير الدعم الحاسم للعمليات، وتعزيز الردع والاستقرار، وتمكين عمليات الاستجابة السريعة، وتسهيل التدريب وتعزيز الشراكة.

وأضافت: «يسمح هذا الانتشار بإجراء تدريبات مشتركة مع الحلفاء والشركاء الإقليميين، مما يعزز قابلية التشغيل البيني ويعزز العلاقات العسكرية».

وأكدت أن الحاملة سي في أن 71 هي موطن لجناح جوي متعدد الاستخدامات، وقادرة على حمل مجموعة متنوعة من الطائرات.



